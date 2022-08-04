"Ми не недооцінювали Динамо. Але ми не додали на полі того динамізму, який продемонстрували проти Зальцбурга. У нас були хороші 20 хвилин, за які ми повинні були вийти вперед.

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Я знаю, що Динамо також є великим фаворитом, говорив про це на передматчевій пресконференції. Все було абсолютно добре до 0:1. Гол, який ми пропустили, нас збентежив. Динамо показало тоді контроль і клас, але не стало небезпечним. Кияни намагалися уповільнити гру у 2-му таймі та закрити простір, щоб дати нам відчуття володіння м’ячем. Але вони чекали на контратаки.

Нам не вистачило якості, динамізму та свіжості, щоб грати в обороні. Ми хочемо виправити цей результат, і я знову чекаю від киян компактної гри. Ми продовжуємо вірити в сенсацію. Динамо виявилося ефективнішою командою в плані хороших моментів. Ми знали, як нам потрібно виступити проти киян, але сьогодні нам це не вдалося. Але це була аж ніяк не погана гра. Я можу правильно оцінити розстановку сил", – цитує Ільцера Kleine Zeitung.

Нагадаємо, матч-відповідь між українською та австрійською командами запланований на 9 серпня. Переможець пари гратиме за путівку в груповий етап ЛЧ з тріумфатором дуелі Бенфіка – Мітьюлланд.

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