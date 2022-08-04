"Штурм начал очень быстро и пытался создать нам проблемы. Но нам удалось выстоять перед их прессингом и играть в футбол, контролируя мяч. Соперники оборонялись очень хорошо и плотно, так что могу сказать, что матч был сложным для нас. Однако он был тяжелым также и для Штурма.

Они находятся в лучшем игровом ритме, уже начали чемпионат, а у нас возникли некоторые проблемы перед поединком, когда Цыганков сообщил, что почувствовал боль, и пришлось его срочно заменить в стартовом составе. В общем, считаю, мы заслужили этот гол, ведь создали больше моментов. В то же время Штурм имел всего один-два шанса в начале игры.

Динамо – Штурм – 1:0 – видео гола и обзор матча

Какой из трех еврокубковых матчей самый лучший? Сложно определить, ведь Фенербахче и Штурм отличаются по стилю игры. Австрийцы очень хорошо физически подготовлены, сильно начали матч. Они сделали ставку на прессинг и длинные передачи, но после 10 минут игры мы поняли, что происходит на поле и смогли справиться с этим. В последствии Штурм отошел в оборону на свою половину поля.

Был ли матч сложным? На этом уровне все команды – сильные соперники, хорошо готовятся к играм. Как я уже сказал, считаю, мы заслуживали сегодняшнего результата. Жаль, что не смогли забить второй мяч. У нас были возможности для этого, но мы не нашли решения для голевого завершения атак.

Кто поразил больше всего? Вся команда. Важно, как играет весь коллектив. Ведь сегодня может хорошо проявить себя один игрок, а в следующем матче – другой. Поэтому нужно стремиться к организованной и дисциплинированной командной игре.

Не так-то просто контролировать игру во встрече с такой командой как Штурм. Мы смотрели их матчи с Зальцбургом, Галатасараем, Вольфсбергом, и должны были найти решение, как противостоять прессингу", – цитирует Луческу официальный сайт Динамо .

Единственный гол во встрече забил Александр Караваев, отличившийся победным мячом во втором поединке ЛЧ подряд. Именно он отличился и решающим мячом в воротах Фенербахче в Стамбуле.

Ответный матч в Австрии состоится 9 августа. Победитель двухматчевого противостояния, скорее всего, сыграет с Бенфикой в ​​битве за групповой турнир Лиги чемпионов. Команда Романа Яремчука в первом поединке разгромила датский Митьюлланд – 4:1.

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