Бывший игрок Динамо и сборной Украины Александр Призетко рассказал, что ожидает от противостояния с Барселоной в 3-м туре ЛЧ.

"В силу различных обстоятельств Динамо столкнулось с большими проблемами, поэтому у них против Барселоны одна задача – сыграть достойно. А это значит – закончить игру с приемлемым счетом.

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Все понимают, и можно говорить сколько угодно, мол, у киевлян есть небольшие шансы, но... так сложилась ситуация. Команда едет играть, имея в запасе дублеров. Нужно показать достойный футбол, навязать какую-то борьбу.

Мы видим, что и у Барселоны в чемпионате наблюдается небольшой кризис, команда набрала в шести матчах восемь очков. Поэтому и у них есть проблемы. Да, чудеса бывают, но только не в этом случае", – цитирует Александра Призетко UA-Футбол.

Заметим, Динамо встретится с "блаугранас" уже сегодня, 4 ноября. Начало матча в 22:00.

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