Главный редактор официального сайта Динамо Кирилл Крыжановский рассказал об основных задачах каталонцев в матче с командой Луческу.

"Для Барселоны сейчас важно побеждать – в каждом матче, против каждого соперника. Пока клуб переживает переходный период и находится в состоянии борьбы с возможными экономическими проблемами, на первом месте для команды исключительно результат.

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Несмотря на проблемы Барсы в национальном чемпионате, имею смелость предположить, что против Динамо выйдет сильный состав, который будет играть по принципу "пленных не берем". Каталонцы играть не просто на победу, а на крупную победу, которая даст возможность несколько ослабить давление на команду и дать возможность спокойно готовиться к следующему поединку.

Поэтому, на мой взгляд, ожидать, что соперник будет играть на минимальных оборотах или выставит полурезервный состав – гиблое дело", – цитирует Кирилла Крыжановского телеграмм-канал Бело-Синий.

Заметим, "блаугранас" встретятся с Динамо уже сегодня, 4 ноября. Начало матча в 22:00.

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