Потрапляння Динамо в одну групу з Барселоною в Лізі чемпіонів стала катастрофою не стільки через різницю у класі (прямо зараз вона не є визначальною), скільки через щоденні згадки про 1997-й рік, коли кияни двічі розгромили каталонців. Спогад приємний, але з мемом "ми Динамо, шо такоє?" та форсингом ідеї про "можем повторіть" спільнота явно перегнула – вже починає нудити. Чомусь ніхто, крім Рональда Кумана, не згадав перемогу "блаугранас" 2:0 у Києві в 1993-му.

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Втім, це все лірика та суб'єктив, а от скасування матчу могло стати реальним фактом. Динамо через коронавірус та інші кадрові негаразди приїхало у Барселону, маючи лише 13 футболістів у списку А – це мінімум за протоколом, в разі відсутності якого поєдинок повинні перенести. Втім, Шахтар грав, маючи лише 12 осіб у списку А. Так чи інакше, стривожені каталонці запросили додатковий тест на COVID-19 – у київської делегації він виявився негативним.

Барса не просто так нервує перед зустріччю. В чемпіонаті вона видала найгірший за 18 років старт, не вигравши у чотирьох матчах поспіль – очки, крім Реала та Севільї, відбирали Хетафе з Алавесом. Останній поєдинок максимально повно розкрив кризу "блаугранас" – середня вага ударів складала 0,08 очікуваних голів, лічена кількість моментів пройшла зі штрафного, а Мессі (нуль голів з гри у Ла Лізі) за показником залученості до атак поступався навіть голкіперу Нето. Команда виявилась неготовою до розкриття "автобуса" Алавеса, програвала боротьбу й наражалася на контратаки.

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Все це було характерним для Барси в усіх невдалих поєдинках, а в Класіко стали помітними і проблеми при пресингу – каталонці спробували почати агресивно, але з пасивними діями Мессі це лише шкодило структурі гри. Як наслідок, вже у першому таймі Рональд Куман відмовився від цього елементу гри. Після другого голу мадридців нідерландський спеціаліст ще й допустив фатальну помилку, заради нападників знявши низку півзахисників – як наслідок, оборона та атака Барси були розірвані, моментів не виникало взагалі, а третій гол прилетів з розіграшу в центрі поля.

У Лізі чемпіонів все було веселіше. "Синьо-гранатові" лідирують в групі, розгромивши Ференцварош і перегравши Ювентус у Турині – втім, і тут є нюанси. Мадяри на Камп Ноу забили першими (гол скасували через офсайд), влучали в хрестовину й забивали з пенальті, всадивши Піке на червону картку. Так, Барса виграла з рахунком 5:1, але високу лінію оборони ривки Нгуена пошматували дуже сильно. "Б'янконері" ж забили тричі, однак всі голи скасували через офсайди у Морати. В цих двох матчах вразливість захисту Барси до ривків нападників за спину проявилася максимально повно, але атака та пресинг працювали, як слід – та і клас несподівано увімкнувся.

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Попри явну ігрову кризу, у Барси залишається масивний арсенал для здобуття перемог. Це і передачі на хід Фаті, і гра один в один (проти Алавеса було 43 спроби обіграшу, 25 вдалих), і якісні дальні удари, і загальнокомандна швидкість. Все це дозволяє закривати суперника на його третині поля й катати там м'яч майже 50% часу, тож сподіватись на проблеми "блаугранас" необхідно обережно. Вони – не просто фаворити, а ще й дуже вмотивовані зірки.

Динамо в чемпіонаті лідирує як за реальними очками, так і за очікуваними, однак навряд чи поєдинки УПЛ здатні повно розкрити команду перед матчем в ЛЧ. Показовим моментом виступає оборона – вдома кияни можуть похизуватись найкращим захистом, допустивши найменшу кількість реальних та очікуваних пропущених голів, але Ювентус легко відвозив її, а забив взагалі якусь банальщину. Ференцварош забив два м'ячі з одного реального моменту, але проблеми у "біло-синіх" почались саме тоді, коли "Фраді" вирішили підтиснути на оборону. Під пресингом вона страшно губиться, а без нього слабко пасує – хоча в поєдинку з СК Дніпром-1 на вихідних Забарний несподівано увімкнув призабутий скіл передач на просування.

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Дуже цікаво, яку тактику обере Мірча Луческу на поєдинок у Барселоні. Нині в нього такий склад, що мова може йти лише про автобус, однак у перших двох турах ЛЧ кияни старалися працювати саме через контроль – з Ювентусом номер не пройшов, але з Ференцварошем цілу годину вони демонстрували тотальну перевагу в класі.

Також цікаво поглянути на гейм-менеджмент Мірчі, адже в Будапешті румун явно затягнув із замінами, поки Сергій Ребров збільшував міць – як наслідок, Динамо банально втомилось. Звісно, сьогодні на лавці у Луческу не так багато варіантів, але втома на Камп Ноу неприпустима. Якщо "біло-сині" не будуть бігати, як коні, то жодна тактика не врятує від розгрому.

Досвід говорить, що у Динамо шанси є. В пам'яті одразу виринає Класичне в Суперкубку, коли кияни відмовились від складних завдань, капітально закрились на власній половині, нав'язали велику кількість єдиноборств і тікали в контратаки через швидкі ривки обмеженими силами – це максимально неприємний варіант для Барселони. Саме в таких умовах каталонці віддали очки Алавесу і саме так їх тероризував Ференцварош. Важливо тільки не допускати грубих індивідуальних помилок, а три-чотири шанси відзначитись у гостей буде. Якщо Динамо розкриється – чекай 0:6.

Кадрова ситуація

У Барселони є тільки одна кадрова втрата – через пошкодження не зіграє Коутінью. Натомість після дискваліфікації повертається в основу Піке. Під сумнівом перебуває участь у зустрічі тер Штегена та Мессі – перший вже відновився від травми, а от другому, ніби-то, збираються дати відпочинок. На передматчевій прес-конференції Рональд Куман заявив, що рішення по них буде прийматися вже після фінального тренування.

У Динамо ситуація катастрофічна. Через позитивні тести на COVID-19 не зіграють Бущан, Бойко, Миколенко, Караваєв, Шапаренко, Гармаш, Белуце, Цитаішвілі та Дуелунд. Крім того, у лазареті заліковують травми Бурда, Тимчик і Костевич, а Сидорчук пропустить зустріч через дискваліфікацію.

Орієнтовні склади на матч Барселона – Динамо

Барселона: Нето – Дест, Піке, Лангле, Альба – Бускетс, де Йонг – Дембеле, Педрі, Фаті – Грізманн

Динамо: Нещерет – Кендзьора, Забарний, Попов, Сирота – Андрієвський, Шепелєв – Циганков, Буяльський, Вербіч – Супряга

Прогноз "Футбол 24" – 3:1

Важко щось прогнозувати у нинішню коронавірусну епоху, та ще й при такій Барселоні. Очевидно, що каталонці виступають фаворитами зустрічі – букмекери навіть на нічию дають коефіцієнт, близький до дев'яти. Втім, ставки у футбол не грають.

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У Барселони є дуже серйозні проблеми з розкриттям "автобусів" – Ференцварош виступає винятком з правил, але навіть там у "благранас" були певні труднощі. Якщо Динамо закриється й шукатиме свого шансу на передачах під ривки Супрязі, то з цього може щось вийти. У Алавеса ж вийшло, а кияни точно не слабші. Це єдиний шанс "біло-синіх" привезти очки з Камп Ноу.

І все ж навіть у нічию в Барселоні не віриться. Каталонці успішно виступають в ЛЧ, а безвиграшна серія в чемпіонаті мотивує їх змити ганьбу. У киян же занадто багато кадрових втрат, хоча навіть в основному складі вони не демонстрували готовності боротися з грандами. Нічого дивного в цьому немає, адже середній вік команди становить 24,7 року. Для Ліги чемпіонів це занадто мало. Саме тому слід прогнозувати впевнену перемогу "блаугранас".

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