Колишній гравець Динамо та збірної України Олександр Призетко розповів, що очікує від протистояння з Барселоною у 3-му турі ЛЧ.

"В силу різних обставин Динамо зіткнулося з великими проблемами, тому у них проти Барселони одне завдання – зіграти гідно. А це значить – закінчити гру з прийнятним рахунком.

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Всі розуміють, і можна говорити скільки завгодно, мовляв, у киян є невеликі шанси, але ... так склалася ситуація. Команда їде грати, маючи в запасі дублерів. Потрібно показати гідний футбол, нав'язати якусь боротьбу.

Ми бачимо, що і у Барселони в чемпіонаті спостерігається невелика криза. Команда набрала в шести матчах вісім очок. Тому і у них є проблеми. Так, дива бувають, але тільки не в цьому випадку", – цитує Олександра Призетка UA-Футбол.

Зауважимо, Динамо зустрінеться з "блаугранас" вже сьогодні, 4 листопада. Початок матчу о 22:00.

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