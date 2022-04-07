Кубок Англии: в России прекращают трансляцию турнира
Жители страны-террориста больше не смогут легально следить за розыгрышем Кубка Англии сезона 2021/22.
Матч ТВ, официальный транслятор Кубка на России, отныне не будет транслировать соревнования, сообщил генеральный продюсер телеканала Александр Тащин.
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Менеджер также озвучил причину такого решения: "Предоставив сигнал для передачи Матч ТВ, правообладатель нарушит санкционное законодательство Великобритании".
Следовательно, рабы Путина не смогут официально просматривать, в частности, полуфинальные матчи Кубка Ливерпуль – Манчестер Сити и Челси – Кристал Пелас. Поединки запланированы на 16 и 17 апреля.
Напомним, ранее АПЛ досрочно расторгла контракт с Okko, транслировавшим матчи лиги, из-за войны в Украине и систематические нарушения российских трансляторов, цензуровавших поддержку нашей страны.
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