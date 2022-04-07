Жители страны-террориста больше не смогут легально следить за розыгрышем Кубка Англии сезона 2021/22.

Россияне не смогут смотреть полуфинал Кубка Англии между Ман Сити и Ливерпулем

Матч ТВ, официальный транслятор Кубка на России, отныне не будет транслировать соревнования, сообщил генеральный продюсер телеканала Александр Тащин.

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Менеджер также озвучил причину такого решения: "Предоставив сигнал для передачи Матч ТВ, правообладатель нарушит санкционное законодательство Великобритании".

Следовательно, рабы Путина не смогут официально просматривать, в частности, полуфинальные матчи Кубка Ливерпуль – Манчестер Сити и Челси – Кристал Пелас. Поединки запланированы на 16 и 17 апреля.

Напомним, ранее АПЛ досрочно расторгла контракт с Okko, транслировавшим матчи лиги, из-за войны в Украине и систематические нарушения российских трансляторов, цензуровавших поддержку нашей страны.