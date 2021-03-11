Выход ПСЖ в четвертьфинал Лиги чемпионов позволяет руководству клуба не ограничивать себя в выражениях.

Накануне парижане сыграли вничью с Барселоной в ответном матче 1/8 финала и прошли в следующий раунд благодаря победе на выезде со счетом 4:1. Президент клуба Нассер Аль-Хеллаифи не упустил возможности поговорить о главных звездах команды.

Месси принял окончательное решение о своей карьере – будущее аргентинца зависело от переговоров в доме Хулио Иглесиаса

"Мы можем гордиться выходом в четвертьфинал. Я забыл, что было четыре года назад. Мы уже вошли в историю и выбили из турнира великую Барселону. Мы счастливы. Неймар и Мбаппе – игроки ПСЖ, они навсегда останутся игроками ПСЖ", – цитирует Аль-Хеллаифи RMC Sport.

Напомним, ПСЖ прошел в четвертьфинал, одолев Барселону по сумме двух матчей со счетом 5:2. Весной 2017 года эти же команды разыграли противостояние, которое стало легендарным. Дома парижане праздновали победу в четыре "сухих" мяча, но на Камп Ноу каталонцы провели невероятный камбэк – победа 6:1.

ПСЖ удержал ничью с Барселоной и прошел в четвертьфинал Лиги чемпионов – Месси забил шедевр, но не реализовал пенальти