Президент ПАОКа Саввиди: Еще с советских времен болел против Спартака, был поклонником киевского Динамо

Президент ПАОКа Иван Саввиди прокомментировал победу своей команды по сумме двух матчей над Спартаком (3:2 и 0:0) в 3-м квалификационном раунде Лиги чемпионов.
"Спартак – это Спартак, клуб с огромной историей и возможностями. Это очень непредсказуемая команда.
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Удаление Луиса Адриано? Считаю, что Спартак со своим иммунитетом мог и без трех футболистов играть. Он всегда опасен.
Я еще с советских времен всегда болел против Спартака. В тот период я был большим поклонником киевского Динамо.
Мы сломали характер Спартака. При сорока тысячах он должен был играть по-другому", – цитирует Саввиди Sports.ru.
Напомним, вчера московский Спартак не смог обыграть ПАОК в матче 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов и вылетел из турнира.
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