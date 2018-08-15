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Президент ПАОКа Саввиди: Еще с советских времен болел против Спартака, был поклонником киевского Динамо

15:38 35 Читати українською
Президент ПАОКа Саввиди: Еще с советских времен болел против Спартака, был поклонником киевского Динамо
Иван Саввиди / фото ФК ПАОК

Президент ПАОКа Иван Саввиди прокомментировал победу своей команды по сумме двух матчей над Спартаком (3:2 и 0:0) в 3-м квалификационном раунде Лиги чемпионов.

"Спартак – это Спартак, клуб с огромной историей и возможностями. Это очень непредсказуемая команда.

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Удаление Луиса Адриано? Считаю, что Спартак со своим иммунитетом мог и без трех футболистов играть. Он всегда опасен.

Я еще с советских времен всегда болел против Спартака. В тот период я был большим поклонником киевского Динамо.

Мы сломали характер Спартака. При сорока тысячах он должен был играть по-другому", – цитирует Саввиди Sports.ru.

Напомним, вчера московский Спартак не смог обыграть ПАОК в матче 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов и вылетел из турнира.

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Лига чемпионов3-й квалиф. раунд, ответные матчи

Спартак Москва - ПАОК: Вторник 14 августа 2018

Спартак Москва
Матч окончен
0 : 0
ПАОК
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Спартак Москва - ПАОК Динамо Киев Динамо Киев Спартак Москва Спартак Москва ПАОК ПАОК Лига чемпионов Иван Саввиди
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