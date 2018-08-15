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Президент ПАОКа Саввіді: Ще з радянських часів вболівав проти Спартака, був прихильником київського Динамо

15:38 880 Читать на русском
Президент ПАОКа Саввіді: Ще з радянських часів вболівав проти Спартака, був прихильником київського Динамо
Іван Саввіді / фото ФК ПАОК

Президент ПАОКа Іван Саввіді прокоментував перемогу своєї команди за сумою двох матчів проти Спартака (3:2 і 0:0) у 3-му кваліфікаційному раунді Ліги чемпіонів.

"Спартак – це Спартак, клуб з величезною історією та можливостями. Це дуже непередбачувана команда.

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Вилучення Луїса Адріано? Вважаю, що Спартак зі своїм імунітетом міг і без трьох футболістів грати. Він завжди небезпечний.

Я ще з радянських часів завжди вболівав проти Спартака. У той період я був великим шанувальником київського Динамо.

Ми зламали характер Спартака. При сорока тисячах він повинен був грати по-іншому", – цитує Саввіді Sports.ru.

Нагадаємо, вчора московський Спартак не зміг обіграти ПАОК в матчі 3-го кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів і вилетів із турніру.

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Ліга чемпіонів3-й кваліф. раунд, матчі-відповіді

Спартак Москва - ПАОК: Вівторок 14 серпня 2018

Спартак Москва
Матч завершено
0 : 0
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Ліга чемпіонів Динамо Динамо Спартак Москва - ПАОК Спартак Москва Спартак Москва ПАОК ПАОК Іван Саввіді
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