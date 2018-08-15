Президент ПАОКа Саввіді: Ще з радянських часів вболівав проти Спартака, був прихильником київського Динамо

Президент ПАОКа Іван Саввіді прокоментував перемогу своєї команди за сумою двох матчів проти Спартака (3:2 і 0:0) у 3-му кваліфікаційному раунді Ліги чемпіонів.

"Спартак – це Спартак, клуб з величезною історією та можливостями. Це дуже непередбачувана команда.

Хачеріді після матчу зі Спартаком показав вболівальникам щитки з прапором України

Вилучення Луїса Адріано? Вважаю, що Спартак зі своїм імунітетом міг і без трьох футболістів грати. Він завжди небезпечний.

Я ще з радянських часів завжди вболівав проти Спартака. У той період я був великим шанувальником київського Динамо.

Ми зламали характер Спартака. При сорока тисячах він повинен був грати по-іншому", – цитує Саввіді Sports.ru.

Нагадаємо, вчора московський Спартак не зміг обіграти ПАОК в матчі 3-го кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів і вилетів із турніру.

Президент ПАОКа Саввіді звинуватив співробітників консульства Росії в пияцтві і вимагає вислати їх з Греції