Президент ПАОКа Саввиди обвинил сотрудников консульства России в пьянстве и требует выслать их из Греции

Президент ПАОКа Иван Саввиди заявил, что будет настаивать на том, чтобы сотрудников консульства России, которые пришли нетрезвые на первый матч 3-го квалификационного Лиги чемпионов, выслали из Греции.

"Московская команда получила по заслугам. Она очень некрасиво поступила после первой игры. Они начали поливать нас грязью.

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Я буду требовать возбуждения уголовного дела в отношении сотрудников консульства, напились и решили, что они могут качать права. Я проинформировал МИД России. Сотрудники российского консульства в Салониках должны покинуть Грецию.

Представьте, я сейчас подойду к болельщикам Спартакаи покажу средний палец. Что будет? Мне похлопают? Скажут, молодец?", – цитирует Саввиди Sport-express.

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