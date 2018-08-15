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Президент ПАОКа Саввиди обвинил сотрудников консульства России в пьянстве и требует выслать их из Греции

08:47 139 Читати українською
Президент ПАОКа Саввиди обвинил сотрудников консульства России в пьянстве и требует выслать их из Греции
Иван Саввиди / фото из соцсетей

Президент ПАОКа Иван Саввиди заявил, что будет настаивать на том, чтобы сотрудников консульства России, которые пришли нетрезвые на первый матч 3-го квалификационного Лиги чемпионов, выслали из Греции.

"Московская команда получила по заслугам. Она очень некрасиво поступила после первой игры. Они начали поливать нас грязью.

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Я буду требовать возбуждения уголовного дела в отношении сотрудников консульства, напились и решили, что они могут качать права. Я проинформировал МИД России. Сотрудники российского консульства в Салониках должны покинуть Грецию.

Представьте, я сейчас подойду к болельщикам Спартакаи покажу средний палец. Что будет? Мне похлопают? Скажут, молодец?", – цитирует Саввиди Sport-express.

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Лига чемпионов3-й квалиф. раунд, ответные матчи

Спартак Москва - ПАОК: Вторник 14 августа 2018

Спартак Москва
Матч окончен
0 : 0
ПАОК
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Теги
Лига чемпионов ПАОК ПАОК Спартак Москва - ПАОК Иван Саввиди
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