Президент Наполи целится на триумф в Лиге чемпионов после победы в чемпионате
Президент Наполи Аурелио Де Лаурентис сделал заявление после получения Скудетто.
"С тех пор как я пришел на пост президента Наполи, вы всегда говорили мне, что хотите выиграть чемпионат. Теперь мы победили, и мы сделали это вместе. Праздновать будем в воскресенье после матча против Фиорентины. Спасибо, спасибо и еще раз спасибо всем.
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Когда я пришел, я сказал, что нужно семь лет, чтобы добраться до еврокубков, а затем еще 10, чтобы выиграть Скудетто, но мы сделали это раньше. Теперь мы начинаем снова и попробуем покорить Лигу чемпионов", – цитирует Де Лаурентис официальный сайт Наполи.
За пять туров до конца чемпионата Наполи оформил выигрыш своего первого за 33 года Скудетто. Последним шагом для досрочного триумфа стала ничья с Удинезе.
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