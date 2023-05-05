Наполи добыл столь необходимую для завоевания чемпионского титула ничью в Удине, и сразу после финального свистка на Дачия Арене начались празднования. Не обошлось без курьёзов: один из неаполитанских болельщиков решил взять на руки своего ребёнка, но не рассчитал силы и завалился вместе с ним с трибуны. Этот парень - однозначно победитель премии "Отец года".

Чемпионский гол Осимхена в видеообзоре матча Удинезе – Наполи – 1:1

За пять туров до конца чемпионата Наполи оформил выигрыш своего первого за 33 года Скудетто. Между вторым и третьим чемпионским титулом "адзурри" прошло 33 года. Как информирует Opta, только Рома ждала дольше между двумя выигрышами Скудетто (41 год – с 1942 по 1983-й).

Сегодня Неаполь будет праздновать всю ночь.

Наполи оформил выигрыш долгожданного Скудетто – первое чемпионство со времён Марадоны