Президент Атлетико считает Энфилд непригодным для проведения матчей

Президент Атлетико Энрике Сересо обратил внимание УЕФА на домашнюю арену Ливерпуля перед ответным матчем 1/8 финала ЛЧ.

"Энфилд – отличный стадион, который посещает множество фантастических болельщиков, но также это очень старый стадион.

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Если бы УЕФА провел техническую проверку на Энфилде, стадион не смог бы ее пройти", – цитирует Сересо Football Espana.

Напомним, недавно руководство мерсисайдцев заявило о расширении одной из трибун Энфилда.

Ответный матч между Ливерпулем и Атлетико состоится 11 марта. Первая встреча между этими соперниками завершилась неожиданной победой мадридцев (1:0).

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