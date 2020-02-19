Президент Атлетико считает Энфилд непригодным для проведения матчей

Президент Атлетико Энрике Сересо обратил внимание УЕФА на домашнюю арену Ливерпуля перед ответным матчем 1/8 финала ЛЧ.
"Энфилд – отличный стадион, который посещает множество фантастических болельщиков, но также это очень старый стадион.
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Если бы УЕФА провел техническую проверку на Энфилде, стадион не смог бы ее пройти", – цитирует Сересо Football Espana.
Напомним, недавно руководство мерсисайдцев заявило о расширении одной из трибун Энфилда.
Ответный матч между Ливерпулем и Атлетико состоится 11 марта. Первая встреча между этими соперниками завершилась неожиданной победой мадридцев (1:0).
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