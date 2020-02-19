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Президент Атлетико считает Энфилд непригодным для проведения матчей

18:13 227 Читати українською
Президент Атлетико считает Энфилд непригодным для проведения матчей
Юрген Клопп и Роберто Фирмино / Фото ФК Ливерпуль

Президент Атлетико Энрике Сересо обратил внимание УЕФА на домашнюю арену Ливерпуля перед ответным матчем 1/8 финала ЛЧ.

4’ Сауль Ньигес
 
4’ Сауль Ньигес

"Энфилд – отличный стадион, который посещает множество фантастических болельщиков, но также это очень старый стадион.

Клопп: Ждем Атлетико на Энфилде, ничего еще не завершено

Если бы УЕФА провел техническую проверку на Энфилде, стадион не смог бы ее пройти", – цитирует Сересо Football Espana.

Напомним, недавно руководство мерсисайдцев заявило о расширении одной из трибун Энфилда.

Ответный матч между Ливерпулем и Атлетико состоится 11 марта. Первая встреча между этими соперниками завершилась неожиданной победой мадридцев (1:0).

Атлетико обыграл Ливерпуль – действующий победитель ЛЧ серьезно усложнил себе жизнь, потерпев болезненное поражение

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