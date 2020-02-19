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Клопп: Ждем Атлетико на Энфилде, ничего еще не завершено

09:00 55 Читати українською
Клопп: Ждем Атлетико на Энфилде, ничего еще не завершено
Юрген Клопп / AFP

Главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп поделился впечатлениями от поединка 1/8 финала Лиги чемпионов против Атлетико (0:1).

4’ Сауль Ньигес
 
4’ Сауль Ньигес

"Это было не совсем то, чего мы ожидали, но все уже закончилось. Мы ожидали такой борьбы и такой атмосферы, но мне многое понравилось в нашей игре. Счет только 1:0 до перерыва, а второй тайм мы проведем на нашем стадионе.

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Нам не хватало игры в финальной трети поля. Они защищались всеми силами – и оборонялись в штрафной невероятно. Когда ты проигрываешь 0:1 такой команде, которая хочет только сохранить результат – Атлетико было бы достаточно и 0:0.

Нам некого винить. У меня все в порядке, 0:1 до перерыва – у нас будет очень долгий перерыв, и мы с умом его используем. Ждем Атлетико на Энфилде. Ничего еще не закончено", – цитирует Клоппа BT Sport.

Напомним, Атлетико минимально победил Ливерпуль (1:0) благодаря голу Сауля. Добавим, что матч состоится 11 марта, начало в 22:00.

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Лига чемпионов Атлетико - Ливерпуль Ливерпуль Ливерпуль Атлетико Атлетико Юрген Клопп Юрген Клопп
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