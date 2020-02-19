Президент Атлетіко вважає Енфілд непридатним для проведення матчів

Президент Атлетіко Енріке Сересо звернув увагу УЄФА на домашню арену Ліверпуля перед матчем-відповіддю 1/8 фіналу ЛЧ.

"Енфілд – чудовий стадіон, який відвідує безліч фантастичних уболівальників, але також це дуже старий стадіон.

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Якби УЄФА провів технічну перевірку на Енфілді, стадіон не зміг би її пройти", – цитує Сересо Football Espana.

Нагадаємо, нещодавно керівництво мерсисайдців заявило про розширення однієї з трибун Енфілда.

Матч-відповідь між Ліверпулем та Атлетіко відбудеться 11 березня. Перша зустріч між цими суперниками завершилась несподіваною перемогою мадридців (1:0).

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