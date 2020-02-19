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Президент Атлетіко вважає Енфілд непридатним для проведення матчів

19 лютого 18:12 2164 Читать на русском
Президент Атлетіко вважає Енфілд непридатним для проведення матчів
Юрген Клопп та Роберто Фірміно / Фото ФК Ліверпуль

Президент Атлетіко Енріке Сересо звернув увагу УЄФА на домашню арену Ліверпуля перед матчем-відповіддю 1/8 фіналу ЛЧ.

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"Енфілд – чудовий стадіон, який відвідує безліч фантастичних уболівальників, але також це дуже старий стадіон.

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Якби УЄФА провів технічну перевірку на Енфілді, стадіон не зміг би її пройти", – цитує Сересо Football Espana.

Нагадаємо, нещодавно керівництво мерсисайдців заявило про розширення однієї з трибун Енфілда.

Матч-відповідь між Ліверпулем та Атлетіко відбудеться 11 березня. Перша зустріч між цими суперниками завершилась несподіваною перемогою мадридців (1:0).

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Теги
Ліга чемпіонів Атлетіко - Ліверпуль Атлетіко Атлетіко Енфілд Ліверпуль Ліверпуль
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