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Представитель Славии ироничным смехом отреагировал на попадание в "группу смерти" Лиги чемпионов – видео дня

11:22 15 Читати українською
Представитель Славии ироничным смехом отреагировал на попадание в "группу смерти" Лиги чемпионов – видео дня
Славия Прага / Сайт клуба

По результатам жеребьевки Лиги чемпионов пражская Славия попала в группу в Барселону, Боруссии Д и Интера.

Представитель чешского клуба, который присутствовал на жеребьевке Лиги чемпионов, не сдержал иронический смех после попадания его команды в "группу смерти".

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Петр Чех, который проводил жеребьевку, вытащил для Славии шарик с группой "F", в которой уже в то время были Барселона, Интер и дортмундская Боруссия.

Пражский клуб начнет свои выступления в групповом этапе Лиги чемпионов матчем с Интером на выезде, а завершит поездкой в Германию.

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