Представитель Славии ироничным смехом отреагировал на попадание в "группу смерти" Лиги чемпионов – видео дня

Представитель чешского клуба, который присутствовал на жеребьевке Лиги чемпионов, не сдержал иронический смех после попадания его команды в "группу смерти".

Петр Чех, который проводил жеребьевку, вытащил для Славии шарик с группой "F", в которой уже в то время были Барселона, Интер и дортмундская Боруссия.

Пражский клуб начнет свои выступления в групповом этапе Лиги чемпионов матчем с Интером на выезде, а завершит поездкой в Германию.

Slavia's reaction to ending up in the #UCL Group of Death pic.twitter.com/ADeqcyJ6BT