Представник чеського клубу, який був присутній на жеребкуванні Ліги чемпіонів, не стримав іронічний сміх після потрапляння його команди у "групу смерті".

Петр Чех, який проводив жеребкування, витягнув для Славії кульку з групою "F", у якій вже на той час були Барселона, Інтер та дортмундська Борусія.

Празький клуб розпочне свої виступи у груповому етапі Ліги чемпіонів матчем з Інтером на виїзді, а завершить поїздкою до Німеччини.

Slavia's reaction to ending up in the #UCL Group of Death pic.twitter.com/ADeqcyJ6BT