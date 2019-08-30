Снейдер назвал двух фаворитов Лиги чемпионов

Экс-хавбек сборной Нидерландов Уэсли Снейдер считает Барселону и Ливерпуль – фаворитами Лиги чемпионов.

"Трудно сказать, что мы увидим в этом сезоне, поскольку он только начался. У меня есть некоторые сомнения, но исходя из прошлой кампании, я бы сказал, что Барселона и Ливерпуль являются фаворитами", – цитирует Снейдера Sky Sport Italia.

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Напомним, вчера, 29 августа, состоялась жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов, в которой принимал участие и Уэсли Снейдер.

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В группе Барселона сыграет с Боруссией Д, Интером и пражской Славией. Зато Ливерпуль встретится с Наполи, Зальцбургом и Генк.