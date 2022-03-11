"Санкції необхідні. Це не політична, а гуманітарна криза. Моє серце ридає, коли я караю спортсменів: це не їхня війна, вони її не хотіли. Але ми повинні проявити єдність заради миру. Ми ввели спортивні санкції й виділили більше мільйона українським дітям та біженцям.

Чеферін прихистив у себе гравця, який втік з України

Розірвання контракту з Газпромом? Це було правильне рішення, хоч це і дорого обійшлося. Це вдарило по нашому гаманцю. Щодня розмовляю із Павелком, президентом Української асоціації футболу. Я попередив РФС перед цим рішенням. Я не боягуз і нічого не роблю потай.

Чи було б справедливо перед укладанням контракту дивитися, звідки йдуть гроші? Якщо розглядати питання саме так, то це популізм. Політикам легко кричати. Що таке УЄФА, щоб оцінювати системи управління країною? Чи всі великі західні компанії дотримуються прав людини? Політики просили нас розірвати відносини з Газпромом ще до ухвалення рішення про санкції щодо Росії, а Європа все одно купує російський газ", – цитує Чеферіна corriere.it.

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