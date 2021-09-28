"Если бы мы проиграли Динамо в тот вечер, то попрощались бы с Лигой чемпионов. Без сомнений. Это был год требла, мы завоевали все эти трофеи в мае. Однако правда в том, что первый финал мы сыграли в ноябре. Все сложилось хорошо. Мы смогли победить. Тогда мечта о Лиге чемпионов стала живой, как никогда раньше.

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Это было абсолютно решающим. И я считаю правильным назвать это переломным моментом: будто в тот вечер раздевалка наполнилась уверенностью. Мы поняли, что путь правильный, мы можем двигаться к мечте. В тот вечер менталитет команды укрепился. Это чувство сопровождало нас от матча к матчу в Лиге чемпионов.

Если нынешний Интер сможет поддерживать уровень, продемонстрированный в матче с Реалом, то я верю, что можно выйти в финал. Нужно верить в это. В Италии я не сравниваю один сезон с другим – прошлый и нынешний. У Интера именно сейчас есть все, чтобы побеждать", – цитирует Жулио Сезара La Gazzetta dello Sport.

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