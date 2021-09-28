Перед жеребьёвкой Лиги чемпионов официальный твиттер Манчестер Сити затроллил Шахтер, иронизируя над пребыванием в одной группе в течение двух сезонов подряд – мол, до скорой встречи. "Горожане" на этот раз не попали в наш квартет, но в следующем году иронизировать перед жребием сможет Интер (если пробьётся в турнир). "Горняки" и "нерадзурри" за последний год сыграли в полуфинале Лиги Европы и дважды пересеклись в группе ЛЧ, а теперь им придётся провести ещё две встречи. Очевидно, судьба хочет окончательно решить, кто сильнее, ведь на разгром в ЛЕ донеччане отомстили двумя ничейными матчами в ЛЧ, в результате которых миланцы остались без евровесны.

Шахтер – Интер: прогноз на матч Лиги чемпионов

Шахтер – Интер: где смотреть матч Лиги чемпионов

Впрочем, это было уже давно, а сейчас у Шахтера новый тренер, новый проект и новые проблемы. Если в прошлогоднем розыгрыше Лиги чемпионов "оранжево-чёрные" стартовали, разгромив Реал в Мадриде, то нынешний старт пришёлся на позорное поражение в Тирасполе от Шерифа. Да, именно позорное, ведь у подопечных Роберто Де Дзерби при 20 ударах по воротам не было ни одного качественного момента – молдаване же забили им дважды и имели возможность для третьего гола. Сразу же всем вспомнился и тяжёлый проход в турнир, когда Монако задушил донеччан прессингом и наиграл на 6 ожидаемых голов, вылетев из-за случайного автогола на последних секундах.

Загвоздка заключалась в том, что прессинг Шерифа оставлял открытые зоны за спинами передней группы футболистов, однако "горняки" их не использовали. Они разваливались даже под неидеально выстроенным давлением. Эта проблема сочетается с невнятной игрой обороны Шахтера – тут в принципе все исполнители заточены на обострение, а вот при игре 1-в-1, сканировании пространства и на втором этаже они регулярно проваливаются. Даже если в соперниках – аутсайдер УПЛ.

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Ещё одним минусом украинского клуба является слабость в раскрытии низкого оборонного блока. Когда соперник ставит "автобус", подопечные Роберто Де Дзерби страшно тормозят в завершающей фазе, практически не врываясь в штрафную. Даже при разгроме Динамо в Суперкубке этот факт проявился ярко – до случайного первого гола Шахтер ничего не создал. Впрочем, в контексте противостояния с грандами этот недостаток не является критичным. Соперники обязательно дадут пространство, а "оранжево-чёрные" точно будут играть вторым номером.

Казалось бы, с таким набором недостатков претендовать хотя бы на ничью с Интером невозможно, однако не всё так печально. Во-первых, не стоит забывать, что все эти минусы были характерны для "горняков" и год назад, однако команда дважды расписала ничью с миланцами – а они тогда были гораздо сильнее. Донеччане смогли подстроиться, несмотря на все проблемы. Во-вторых, принципы игры "нерадзурри" существенно не изменились, а Роберто Де Дзерби знаком с этим коллективом едва ли не лучше, чем Симоне Индзаги (да и с самим алленаторе он тоже пересекался часто).

В-третьих, Шахтер остаётся хорошей командой с современными схемами выхода из атаку, умением ставить более-менее качественный "автобус" (Монако подтвердит) и приличной тактической гибкостью – именно благодаря ей удалось пройти Генк и разгромить Динамо. Кроме того, не стоит забывать о высоком темпе игры, хорошей точности пасов, классной работе на дриблинге (лучшей в Украине) и достаточно высокой интенсивности единоборств. У донеччан боеспособный коллектив, который умеет подстраиваться под соперника и собственные проблемы, однако ему не хватает слаженности, а Роберто Де Дзерби чередует провальный гейм-менеджмент в одном матче с отличным в другом.

Между тем, Интер прямо сейчас – явно не тот соперник, который способен наказать за все структурные провисания. Миланцам самым не хватает качества. После сухого разгрома Дженоа в 1-м туре Серии А "нерадзурри" пропускали голы в шести поединках подряд во всех турнирах, причём каждый их матч представляет собой безумные качели, в которых Интер постоянно меняет лицо.

Так, в с Реалом чемпион Италии разрывал соперника течение тайма, пользуясь неправильной системой прессинга мадридцев, однако не забил – после перерыва же испанцы подстроились, ничего не позволив у своих ворот и забив на последних минутах. С Аталантой на выходных подопечные Симоне Индзаги сначала круто играли от контратак, но после собственного гола они остановились, провалившись в позиционной обороне – впрочем, после 60-й минуты "нерадзурри" раскрылись в позиционном наступлении. Раскрылись, чтобы провалить эндшпиль встречи. Похожая картина наблюдается стабильно.

Команда критически страдает от нестабильности. Пока это не Интер Индзаги – это скорее Интер Конте, только без Лукаку, Хакими и сбалансированности. Что хуже всего, у чемпиона Италии сейчас не такой крутой прессинг. Если год назад миланцы были одними из лучших в Европе по его интенсивности, то сейчас они идут аж пятыми с конца в Серии А. Конечно, на отдельных отрезках игры "нерадзурри" способны неплохо накрывать линии передач и выключать необходимых игроков соперника, однако время подумать и раскатать несколько дополнительных подготовительных пасов при выходе из обороны у Шахтера будет.

Чего "горнякам" действительно стоит опасаться, так это пары форвардов и передач Барелли. Джеко и Мартинес шикарно работают корпусом и блестяще действуют на втором этаже, поэтому защитникам "горняков" необходимо продемонстрировать особую подготовку. Николо же в поединке с Аталантой отдал 5 пасов под удар – одна лучше другой – да и вообще он выглядит сердцем Интера в плане движения мяча. Его нужно выключать, однако следует соблюдать осторожность. Этот хавбек запросто может использовать персональную опеку, чтобы завести за собой оппонента куда-то на фланг, открыв центр.

Словом, легко не будет, но и ожидать какой-то безумный погром от белых людей из Италии не стоит. Интер не в той форме, чтобы считать очки до игры.

Кадровая ситуация

Травмированные: Мораес, Коноплянка, Судаков, Бондарь, Дентиньо, Фернандо – Сенси, Эриксен

Дисквалифицированы: –

Ориентировочные составы на матч Шахтер – Интер

Шахтер: Пятов – Додо, Марлон, Матвиенко, Исмаили – Майкон, Степаненко – Педриньо, Патрик, Соломон – Траоре

Интер: Ханданович – Шкриньяр, де Врэй, Бастони – Думфрис, Барелла, Чалханоглу, Брозович, Перишич – Мартинес, Джеко

Прогноз "Футбол 24" – 1:1

Очевидно, что у букмекеров фаворитом выступает Интер. Здесь сказываются и разница в классе команд, и отсутствие поражений в матчах с украинцами (6 побед, 5 ничьих), и фиаско с Шерифом на фоне хорошего первого тайма миланцев в поединке против Реала. Вообще, поражение от "бланкос" остаётся единственным у "нерадзурри" в новом сезоне – и на него команда не заслуживала. Того же не скажешь о поражении Шахтера от Александрии или ничье с Минаем.

Впрочем, украинские болельщики слишком пессимистично настроены на этот матч. Конечно, Интер – грозный соперник, однако Верона держали с ним 1:1 до 83-й минуты, а Сампдория отобрала очки, играя намного лучше чемпиона. Вряд ли эти коллективы сильнее Шахтера, но они дали классный бой. Да и "горняки" вряд ли стали явно слабее по сравнению с предыдущим сезоном – а вот "нерадзурри" точно не такие грозные, как при Антонио Конте. Им не хватает стабильности, а их оборона пропускает в шести подряд матчах. Между тем, у донеччан есть и исполнители, и тренер, которые знакомы с миланцами и которые способны их наказать.

Вряд ли "горняки" останутся без пропущенных голов, однако и на гол в ворота Хандановича смысл надеяться. В целом же, Шахтер выглядит коллективом, которому по силам отобрать очки у Интера – тем более, что у "нерадзурри" впереди два матча с Шерифом. В таких условиях итальянцы могут согласиться на ничью, поэтому рискнём поставить именно на неё.

Есть ли жизнь после Конте – Ювентус уже списали, Интер должен остерегаться не только Аталанту, но и Шахтер