"Якби ми програли Динамо того вечора, то попрощалися б з Лігою чемпіонів. Без сумнівів. Це був рік треблу, ми здобули всі ці трофеї у травні. Однак правда в тому, що перший фінал ми зіграли у листопаді. Все склалося добре. Ми змогли перемогти. Тоді мрія про Лігу чемпіонів стала живою, як ніколи раніше.

Шахтар – Інтер: анонс матчу Ліги чемпіонів

Це було абсолютно вирішальним. І я вважаю правильним назвати це переломним моментом: ніби в той вечір роздягальня наповнилася упевненістю. Ми зрозуміли, що шлях правильний, ми можемо рухатися до мрії. Того вечора менталітет команди зміцнився. Це почуття супроводжувало нас від матчу до матчу в Лізі чемпіонів.

Якщо нинішній Інтер зможе підтримувати рівень, продемонстрований в матчі з Реалом, то я вірю, що можна вийти у фінал. Потрібно вірити в це. В Італії я не порівнюю один сезон з іншим – минулий і нинішній. У Інтера саме зараз є все, щоб перемагати", – цитує Жуліо Сезара La Gazzetta dello Sport.

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