"В раздевалке царит хорошая атмосфера, все понимают, что в нашей игре нужно улучшить. Последние две игры оставили смешанные чувства, немного грустные... Мы осознаём, что нам нужно совершенствоваться. Мы хотим победить завтра и показать свою лучшую версию.

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Матч с Реалом Сосьедад? Мы провели матч, в котором не чувствовали себя комфортно. Но сейчас мы настроены позитивно. Даже при не лучшей игре важно добывать победы и тем самым показывать характер. Реал Сосьедад усложнил нам задачу: мы потеряли довольно много мячей при вбрасываниях. Это вопрос коммуникации, постоянного движения и интенсивности.

Шахтёр – это не команда одного игрока. Это действительно команда, которая хорошо играет с мячом, если её не прессинговать. В первом матче мы хорошо сыграли в первом тайме, но не так хорошо во втором. Это не была комфортная игра. Завтра мы постараемся продемонстрировать лучшую игру по ходу всей встречи. Также постараемся хорошо прессинговать", – цитирует Marca Кунде.

Матч Шахтёр – Барселона состоится во вторник, 7-го ноября. Начало встречи – в 19:45 по Киеву.

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