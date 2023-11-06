"У роздягальні панує хороша атмосфера, всі розуміють, що в нашій грі потрібно поліпшити. Останні дві гри залишили неоднозначні почуття, трохи сумні... Ми усвідомлюємо, що нам потрібно вдосконалюватися. Ми хочемо перемогти завтра і показати свою найкращу версію.

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Матч із Реалом Сосьєдад? Ми провели матч, у якому не почувалися комфортно. Але зараз ми налаштовані позитивно. Навіть за не найкращої гри важливо здобувати перемоги і тим самим показувати характер. Реал Сосьєдад ускладнив нам завдання: ми втратили досить багато м'ячів під час вкидання. Це питання комунікації, постійного руху та інтенсивності.

Шахтар – це не команда одного гравця. Це дійсно команда, яка добре грає з м'ячем, якщо її не пресингувати. У першому матчі ми добре зіграли в першому таймі, але не так добре в другому. Це не була комфортна гра. Завтра ми постараємося продемонструвати кращу гру протягом усієї зустрічі. Також постараємося добре пресингувати", – цитує Marca Кунде.

Матч Шахтар – Барселона відбудеться у вівторок, 7-го листопада. Початок зустрічі – о 19:45 за Києвом.

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