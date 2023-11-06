Главный тренер Манчестер Сити Пеп Гвардиола поделился ожиданиями от предстоящего матча своей команды с Янг Бойз в Лиге чемпионов.

"Обычно дома мы играем хорошо, у нас хороший настрой и тонус. Завтра, надеюсь, мы сможем набраться терпения. Соперник очень хорошо справляется с нападающими и вингерами. Я не смотрел последнюю игру Янг Бойз, у меня будет на это время завтра утром. Мы очень заняты, трудно выкроить свободное время.

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Мы стараемся сохранять спокойствие и пересматриваем первый матч в Швейцарии. Нам стало тяжело после того, как счёт стал 1:1. Каждый раз наша потеря мяча оборачивалась опасной контратакой. Они хорошо взаимодействуют с нападающими. Надеюсь, мы сможем с ними справиться. Было бы здорово выйти в плей-офф перед глазами собственных болельщиков. Завтра мы постараемся это сделать.

Буду ли я прибегать к ротации в оставшихся матчах группы ЛЧ в случае выхода в плей-офф? Нет, потому что после этого перед нами будет стоять задача гарантировать первое место в группе.

Участие Холанда в этой встрече? Нужно будет получить оценку врачей о его состоянии", – цитирует Гвардиолу Manchester Evening News.

Матч Манчестер Сити – Янг Бойз состоится во вторник, 7-го ноября. Начало встречи – в 22:00 по Киеву.

4-го ноября в матче 13-го тура чемпионата Швейцарии Янг Бойз одолел на выезде Винтертур (4:1). Эта победа получилась волевой – "желто-чёрные" пропустили первыми, на четвёртой минуте встречи.

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