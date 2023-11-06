"Зазвичай вдома ми граємо добре, у нас хороший настрій і тонус. Завтра, сподіваюся, ми зможемо набратися терпіння. Суперник дуже добре справляється з нападниками і вінгерами. Я не дивився останню гру Янг Бойз, у мене буде час на це завтра вранці. Ми дуже зайняті, важко викроїти вільний час.

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Ми намагаємося зберігати спокій і переглядаємо перший матч у Швейцарії. Нам стало важко після того, як рахунок став 1:1. Щоразу наша втрата м'яча оберталася небезпечною контратакою. Вони добре взаємодіють із нападниками. Сподіваюся, ми зможемо з ними впоратися. Було б здорово вийти в плей-оф перед очима власних уболівальників. Завтра ми постараємося це зробити.

Чи буду я вдаватися до ротації в матчах, що залишилися в групі ЛЧ, у разі виходу до плей-оф? Ні, тому що після цього перед нами стоятиме завдання гарантувати перше місце в групі.

Участь Холанда в цій зустрічі? Потрібно буде отримати оцінку лікарів щодо його стану", – цитує Гвардіолу Manchester Evening News.

Матч Манчестер Сіті – Янг Бойз відбудеться у вівторок, 7-го листопада. Початок зустрічі – о 22:00 за Києвом.

4-го листопада в матчі 13-го туру чемпіонату Швейцарії Янг Бойз здолав на виїзді Вінтертур (4:1). Ця перемога вийшла вольовою – "жовто-чорні" пропустили першими, на четвертій хвилині зустрічі.

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