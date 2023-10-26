В матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов Антверпен на своем поле проиграл Порту (1:4). Читайте отчет об игре на "Футбол 24".

Антверпен подошел к противостоянию с Порту в статусе откровенного аутсайдера группы Н: два поражения на старте (от Барселоны (0:5) и Шахтера (2:3)) заставляли подопечных Марка ван Боммеля как-то спасать ситуацию. Португальцы с тремя очками после сегодняшнего поражения Шахтера от Барселоны (1:2) имели все шансы закрепиться на второй строчке, и стать серьезным претендентом на выход в весеннюю часть соревнований.

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Хозяева начали активно, и обороне соперника в первые минуты было непросто. Однако, первый по-настоящему опасный момент создал Порту, когда в середине тайма разорвал оборону Антверпена, и Тареми из района одиннадцатиметровой отметки пробивал – защитник успел заблокировать. Бельгийцы ответили выстрелом Муйи: тот получил сферу на правом фланге, сместился ближе к центру и разрядил свою пушку в считанных сантиметрах над перекладиной.

В конце тайма старания Антверпена все-таки вылились в забитый гол: ошибка защитника Порту вблизи своих ворот, мяч был перехвачен, серия передач, рикошет, круглый отлетел к Юсуфу и тот с близкого расстояния расстрелял Диогу Кошту.

Сразу после перерыва Порту забил: Эванилсон благодаря рикошету от ноги защитника восстановил статус-кво. А уже через восемь минут Эустакио вообще вывел гостей вперед. В середине тайма Алдервейрелд мог сравнивать, но попал в перекладину. Игра пошла на встречных курсах, и уже удар Пепе блокируют защитники. Вскоре легендарный защитник все-таки записал в свой актив результативное действие, отдав ассист на Эванилсона. В конце встречи бразильский форвард поставил жирную точку в матче, оформив хет-трик.

Победа принесла Порту 6 баллов и подняла на вторую строчку, Антверпен последний без очков.

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