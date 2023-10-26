У матчі 3-го туру групового етапу Ліги чемпіонів Антверпен на своєму полі програв Порту (1:4). Читайте звіт про гру на "Футбол 24".

Антверпен підійшов до протистояння з Порту у статусі відвертого аутсайдера групи Н: дві поразки на старті (від Барселони (0:5) і Шахтаря (2:3)) змушували підопічних Марка ван Боммеля якось рятувати ситуацію. Португальці з трьома очками після сьогоднішньої поразки Шахтаря від Барселони (1:2) мали всі шанси закріпитись на другій сходинці, і стати серйозним претендентом на вихід у весняну частину змагань.

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Господарі почали активно, і обороні суперника у перші хвилини було непросто. Однак, перший по-справжньому небезпечний момент створив Порту, коли в середині тайму розірвав оборону Антверпена, і Таремі з району одинадцятиметрової позначки пробивав – захисник встиг заблокувати. Бельгійці відповіли пострілом Муйї: той отримав сферу на правому фланзі, змістився ближче до центру і розрядив свою гармату у лічених сантиметрах над поперечиною.

Наприкінці тайму старання Антверпена таки вилились у забитий гол: помилка захисника Порту поблизу своїх воріт, м'яч було перехоплено, серія передач, рикошет, круглий відлетів до Юсуфа і той з близької відстані розстріляв Діогу Кошту.

Одразу по перерві Порту забив: Еванілсон завдяки рикошету від ноги захисника відновив статус-кво. А вже за вісім хвилин Еустакіо взагалі вивів гостей вперед. В середині тайму Алдервейрелд міг зрівнювати, але влучив у поперечину. Гра пішла на зустрічних курсах, і вже удар Пепе блокують захисники. За трохи легендарний оборонець таки записав до свого доробку результативну дію, віддавши асист на Еванілсона. Наприкінці зустрічі бразильський форвард поставив масну крапку у матчі, оформивши хет-трик.

Перемога принесла Порту 6 балів і підняла на другу сходинку, Антверпен останній без очок.

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