Порту просто в небе сошел с ума после роковой драмы Атлетико – мадридцы подарили "драконам" плей-офф ЛЧ
Португальский коллектив в самолете следил за противостоянием Атлетико и Байера в 5-м туре группового этапа Лиги чемпионов.
Матч в Мадриде завершился ничьей 2:2, хотя счет мог быть совсем другим. Арбитр дал финальный свисток, после чего воспользовался помощью VAR и назначил пенальти в ворота немцев. Удар Карраско отразил Градецки, а два добивания были безрезультатными.
Пенальти после финального свистка в видеообзоре матча Атлетико – Байер – 2:2
Мировая означала, что Порту будет играть в плей-офф самого престижного евротурнира сезона 2022/23. "Драконы" с 9 очками стали недосягаемыми для испанской и немецкой команд, имеющих по 5 и 4 пункта соответственно.
За игрой на Сивитас Метрополитано португальцы всей командой следили в самолете по дороге домой после выездной победы над Брюгге (4:0). Драма на последних мгновениях спровоцировала безграничную радость. "С ума сошли" все – тренерский штаб, игроки, персонал.
В последнем туре группового этапа ЛЧ Порту будет дома принимать Атлетико, а Байер встретится с Брюгге.
Атлетико вылетел из ЛЧ с безумным концом (пенальти после финального свистка), Тоттенхэм вышел в 1/8 на несколько секунд