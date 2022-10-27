Португальский коллектив в самолете следил за противостоянием Атлетико и Байера в 5-м туре группового этапа Лиги чемпионов.

Матч в Мадриде завершился ничьей 2:2, хотя счет мог быть совсем другим. Арбитр дал финальный свисток, после чего воспользовался помощью VAR и назначил пенальти в ворота немцев. Удар Карраско отразил Градецки, а два добивания были безрезультатными.

Пенальти после финального свистка в видеообзоре матча Атлетико – Байер – 2:2

Мировая означала, что Порту будет играть в плей-офф самого престижного евротурнира сезона 2022/23. "Драконы" с 9 очками стали недосягаемыми для испанской и немецкой команд, имеющих по 5 и 4 пункта соответственно.

За игрой на Сивитас Метрополитано португальцы всей командой следили в самолете по дороге домой после выездной победы над Брюгге (4:0). Драма на последних мгновениях спровоцировала безграничную радость. "С ума сошли" все – тренерский штаб, игроки, персонал.

Отпраздновать два открытия в один день? Наши юноши до 19 лет узнают немного больше о ФК «Порту » # ЛЧ pic.twitter.com/lz6NnbcM1x — ФК Порту (@FCPorto) 26 октября 2022 г.

В последнем туре группового этапа ЛЧ Порту будет дома принимать Атлетико, а Байер встретится с Брюгге.