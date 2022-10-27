Лига чемпионов, 5 тур

Атлетико – Байер – 2:2

Голы: Карраско, 22, Де Пауль, 50 – Диаби, 9, Хадсон-Одой, 29

Нереализованный пенальти: Карраско, 90+9

Тоттенхэм – Спортинг – 1:1

Голы: Бентанкур, 80 – Эдвардс, 22

Айнтрахт – Марсель – 2:1

Голы: Камада, 3, Коло Муани, 27 – Гендузи, 22

Группа D дарит самую большую интригу. Учитывая отношения Антонио Конте с Лигой чемпионов, можно сказать, что сошлись 4 равные команды. Неудивительно, что ни одна из них не гарантировала себе плей-офф к последнему туру.

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Тоттенхэм умудрился дома едва не проиграть Спортингу. Первый гол во встрече забил Эдвардс. Воспитанник "шпор" прибил родную команду классным ударом издалека. Защита Тоттенхэма действовала ужасно, никак не мешая сопернику.

Лондонцы заиграли только после перерыва. Сон выходил на ударные позиции, остро завершал Догерти. Тоттенхэм усиливал давление, а Спортингу становилось все труднее. В конце концов "шпоры" сравняли счет после углового – Бентанкур замкнул подачу Перишича.

На 90+6 Тоттенхэм забил, казалось, победный гол усилиями Кейна. Конте с футболистами уже успел отпраздновать выход в плей-офф, а VAR в это время проверял эпизод на офсайд. И нашел его! Эмоциональная ничья.

В параллельном матче Айнтрахт обыграл Марсель. Немцы быстро открыли счет, когда Камада проскочил через всю оборону. Франкфурт должен был закреплять преимущество, но Гетце и Ленц упустили супершансы.

Не забиваешь ты... Гендузи разогнал и завершил размашистую атаку Марселя. Гости сравняли счет, но сразу же пропустили в ответ. Гетце серией хороших передач помог забить Коло Муани.

Марсель имел достаточно шансов отыграться. Арит и Санчес были близки к голам, однако своими случаями не воспользовались. Айнтрахт выстоял и остался в борьбе за плей-офф.

Тоттенхэм с 8 очками остался лидером группы. Спортинг и Айнтрахт имеют по 7 баллов, а у Марселя – 6. У всех есть шансы выйти в 1/8 финала. В последнем туре Тоттенхэм едет в гости к Марселю, а Спортинг принимает Айнтрахт.

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Атлетико вылетел из Лиги чемпионов вслед за Барселоной и Севилией. В этом сезоне испанский футбол опозорился, только Реал отстаивает честь чемпионата.

Порту разгромил Брюгге, а Атлетико дома не сумел переиграть Байер. Оба гола "матрасники" пропустили после потерь на собственной половине. Команда Диего Симеоне проигрывает борьбу, проигрывает в агрессии – как такое возможно?

Баккер обворовал Гризманна, Гложек покатил на Диаби, а тот открыл счет. Амири отобрал мяч у Корреа и создал гол для Хадсон-Одоя – второй пропущенный. Атлетико дважды отыгрывался благодаря классным дальним ударам. Сначала отличился Карраско, а затем аналогичный гол с той же точки забил Де Пауль.

Атлетико отчаянно атаковал всеми силами. Лучшие моменты имел Гризманн, но француз даже ножницами не пробил голкипера. Байер тоже неплохо отвечал. А потом наступила грандиозная развязка!

Облак пришел в чужую штрафную на последний угловой. Атлетико с него не забил – судья дал финальный свисток. Но после подсказки VAR Клеман Тюрпен возобновил матч и назначил пенальти за фол! Карраско подошел к мячу, удар – сейв Градецки! Добивание Сауля – перекладина! Еще одно добивание Рейнилдо – Карраско на линии чужих ворот спасает Байер! БЕЗУМИЕ.

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