Португальський колектив у літаку стежив за протистоянням Атлетіко і Байєра в 5-му турі групового етапу Ліги чемпіонів.

Матч у Мадриді завершився нічиєю 2:2, хоч рахунок міг бути зовсім іншим. Арбітр дав фінальний свисток, після чого скористався допомогою VAR і призначив пенальті у ворота німців. Удар Карраско відбив Градецкі, а два добивання були безрезультатними.

Пенальті після фінального свистка у відеоогляді матчу Атлетіко – Байєр – 2:2

Мирова означала, що Порту гратиме у плей-офф найпрестижнішого євротурніру сезону 2022/23. "Дракони" з 9 очками стали недосяжними для іспанської та німецької команд, які мають по 5 і 4 пункти відповідно.

За грою на Сівітас Метрополітано португальці всією командою стежили в літаку дорогою додому після виїзної перемоги над Брюгге (4:0). Драма на останніх миттєвостях спровокувала безмежну радість. "Збожеволіли" усі – тренерський штаб, гравці, персонал.

Festejar dois apuramentos no mesmo dia? Os nossos Sub-19 a aprenderem mais um pouco do que é o FC Porto#UCL pic.twitter.com/lz6NnbcM1x — FC Porto (@FCPorto) October 26, 2022

Oitavos de final? Guardem lugar para nós#UCL pic.twitter.com/IoJ7oo8xVq — FC Porto (@FCPorto) October 26, 2022

В останньому турі групового етапу ЛЧ Порту вдома прийматиме Атлетіко, а Байєр зустрінеться із Брюгге.

Атлетіко вилетів з ЛЧ з божевільним кінцем (пенальті після фінального свистка), Тоттенхем вийшов в 1/8 на кілька секунд