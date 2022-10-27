Порту просто в небі збожеволів після фатальної драми Атлетіко – мадридці подарували "драконам" плей-офф ЛЧ
Португальський колектив у літаку стежив за протистоянням Атлетіко і Байєра в 5-му турі групового етапу Ліги чемпіонів.
Матч у Мадриді завершився нічиєю 2:2, хоч рахунок міг бути зовсім іншим. Арбітр дав фінальний свисток, після чого скористався допомогою VAR і призначив пенальті у ворота німців. Удар Карраско відбив Градецкі, а два добивання були безрезультатними.
Пенальті після фінального свистка у відеоогляді матчу Атлетіко – Байєр – 2:2
Мирова означала, що Порту гратиме у плей-офф найпрестижнішого євротурніру сезону 2022/23. "Дракони" з 9 очками стали недосяжними для іспанської та німецької команд, які мають по 5 і 4 пункти відповідно.
За грою на Сівітас Метрополітано португальці всією командою стежили в літаку дорогою додому після виїзної перемоги над Брюгге (4:0). Драма на останніх миттєвостях спровокувала безмежну радість. "Збожеволіли" усі – тренерський штаб, гравці, персонал.
В останньому турі групового етапу ЛЧ Порту вдома прийматиме Атлетіко, а Байєр зустрінеться із Брюгге.
Атлетіко вилетів з ЛЧ з божевільним кінцем (пенальті після фінального свистка), Тоттенхем вийшов в 1/8 на кілька секунд