Порту, который 19 сентября победил Шахтер в первом туре Лиги чемпионов, объявил о подписании тренировочного контракта с 14-летним украинским форвардом Артемом Гапоненко. Он находится в системе клуба уже второй год, сообщает официальный сайт "драконов".

Украинцы в Лиге чемпионов: Зинченко дублирует ошибки Шахтера, свист в адрес Трубина

Согласно регламенту, украинец не имеет права подписывать профессиональный контракт, ведь ему еще не исполнилось 16 лет. Артем Гапоненко выступает за команду Порту U-15, в составе которой уже забил один гол в двух матчах чемпионата Португалии соответствующей возрастной категории.

"Я горжусь тем, что подписал контракт с этим замечательным клубом. Это была моя мечта, и я много работал ради нее. Буду продолжать работать. Моя мечта – попасть в первую команду Порту и играть на Эштадиу ду Драгау, а также выиграть все трофеи, за которые я борюсь в этой футболке.

Я очень восхищаюсь Эрлингом Холандом, а в Порту мне нравится Мехди Тареми, потому что он очень хорошо играет и забивает много голов", – заявил Артем Гапоненко.

Футболисты с семьей перебрались в Португалию в 2022 году. Сначала Гапоненко выступал за команду Ансан, но затем присоединился к Порту.

"Не хочу, щоб відмовився від українського паспорта": наш талант спортивної династії дебютував за Грузію, його веде Інтер