Порту повёл в счёте благодаря пенальти на 32-й минуте – вингер гостей Керк сфолил против Эустакио в своей штрафной. Изначально исполнить приговор вызвался Алан Варела. Однако капитан "драконов" Пепе подошёл к нему, отобрал мяч и передал снаряд Эванилсону. Бразильский форвард не подкачал, хотя пробил не лучшим образом – мяч полетел чуть правее центра ворот. Если бы вратарь Антверпена Ламменс не упал в противоположный угол, у него были бы хорошие шансы спасти свою команду.

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Сразу же после перерыва чемпион Бельгии усложнил себе задачу. Эккеленкамп в очень грубом подкате въехал в ногу Заиду – даже странно, что главному арбитру встречи Маурицио Мариани понадобилось смотреть видеоповтор, чтобы принять решение удалить виновника инцидента. В итоге уже на 52-й минуте Антверпен остался в меньшинстве, что не способствовало камбэку. Хотя на 89-й минуте гости могли неожиданно сравнять счёт: Арбнор Муйя выскочил на свидание с вратарём, но не попал в створ ворот.

В ответной атаке капитан Порту Пепе удвоил преимущество "драконов" – головой, после розыгрыша углового.

Благодаря этой победе "драконы" набрали 9 очков и поднялись на второе место в группе Н, догнав Барселону. Шахтёр, несмотря на победу над каталонской командой, с шестью очками в активе остался на третьей строчке таблицы.

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