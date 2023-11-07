Порту повів у рахунку завдяки пенальті на 32-й хвилині – вінгер гостей Керк сфолив проти Еустакіо у своєму штрафному майданчику. Спочатку виконати вирок зголосився Алан Варела. Однак капітан "драконів" Пепе підійшов до нього, відібрав м'яч і передав снаряд Еванілсону. Бразильський форвард не підкачав, хоча пробив не найкращим чином – м'яч полетів трохи правіше центру воріт. Якби воротар Антверпена Ламменс не впав у протилежний кут, у нього були б хороші шанси врятувати свою команду.

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Одразу ж після перерви чемпіон Бельгії ускладнив собі завдання. Еккеленкамп у дуже грубому підкаті в'їхав у ногу Заїду – навіть дивно, що головному арбітру зустрічі Мауріціо Маріані знадобилося дивитися відеоповтор, щоб ухвалити рішення вилучити винуватця інциденту. У підсумку вже на 52-й хвилині Антверпен залишився в меншості, що не сприяло камбеку. Хоча на 89-й хвилині гості могли несподівано зрівняти рахунок: Арбнор Муйя вискочив на побачення з воротарем, проте не влучив у площину воріт.

В наступній атаці капітан Порту Пепе подвоїв перевагу "драконів" – головою, після розіграшу кутового.

Завдяки цій перемозі "дракони" набрали 9 очок і піднялися на друге місце в групі Н, наздогнавши Барселону. Шахтар, незважаючи на перемогу над каталонською командою, із шістьма очками в активі залишився на третьому рядку таблиці.

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