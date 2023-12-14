Шахтар програв Порту (3:5) і вилетів з Ліги чемпіонів у Лігу Європи. Попри це, кореспондент УЄФА високо оцінив гру української команди в груповому турнірі.

"Нехай цей матч пішов не за сценарієм Шахтаря, український клуб покидає Лігу чемпіонів із високо піднятою головою. Дев'ять очок у такій групі – чудовий результат для команди, яка фактично лише будується. Дві попередні гри "гірників" дарують надію на те, що чемпіон України може надовго затриматись у Лізі Європи", – йдеться у висновку на офіційному сайті УЄФА.

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Нагадаємо, Шахтар у груповому турнірі ЛЧ 2023/24 посів третє місце, набравши 9 очок. "Гірники" двічі обіграли Антверпен, перемогли Барселону і зазнали трьох поразок – від Барси на виїзді та двічі поступились Порту.

Жеребкування плей-офф Ліги Європи відбудеться у понеділок, 18 грудня. Остаточний список потенційних суперників "гірників" стане відомий у четвер, 14 числа.

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