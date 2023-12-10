Порту обыграл Каса Пию (3:1) в 13-м туре чемпионата Португалии. Результат и обзор матча читайте на "Футбол 24".

Чемпионат Португалии, 13 тур

Порту – Касса Пия – 3:1

Голы: Эванилсон, 12, Педро, 49, Пепе, 81 – Сантос, 89 (пен)

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Порту одержал уверенную победу над соперником. В первом тайме у "драконы" не позволили Каса Пии создать что-то действительно опасное у своих ворот. После перерыва команда Консейсау продолжила давить на соперника и забила еще два мяча. "Сухими" свои ворота Порту не сохранил, позволив Каса Пии заработать пенальти, который удачно реализовал Сантос.

Благодаря победе "драконы" подвинули со второй строчки команду Трубина. Порту набрал 31 балл и опережает Бенфику на один пункт.

В среду, 13 декабря подопечные Консейсау сыграют против Шахтера в заключительном раунде Лиги чемпионов. Порту и "горняки" имеют равное количество баллов, по 9, но "драконы" опережают украинский клуб по дополнительным показателям.

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