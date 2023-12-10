Шахтер планирует выйти на рынок Саудовской Аравии, чтобы получить финансовую поддержку, необходимую для полноценного функционирования клуба, сообщает Bloomberg.

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По информации источника, генеральный директор "горняков" Сергей Палкин привлек женевскую консалтинговую фирму LTT Sports, которая имеет свое отделение в Джидде (втором по численности населения городе страны), для обсуждения сделок с саудовскими клубами.

Задача Шахтера – выгодные трансферы игроков и организация выставочных матчей в следующем сезоне. Кроме того, планируется сотрудничество на уровне академий (уже достигнуты договоренности с Аль-Таавон, который сейчас идет в турнирной таблице чемпионата Саудовской Аравии на четвертой строчке).

Напомним, после начала российско-украинской войны в 2014 году Шахтер вынужден был покинуть Донбасс-Арену, а затем несколько раз менять место дислокации. Финансовые потери от COVID-19 дополнились "правилом ФИФА для легионеров из УПЛ", из-за которого дончане потеряли львиную долю доходов от возможной продажи своих игроков.

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