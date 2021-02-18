"Забивали мы совсем не случайно, сработал наш прессинг. Ребята идеально воплотили в жизнь план на игру. Мы до самого конца действовали очень организованно, и в нападении, и в обороне. Команда заслуживает самых лучших слов за этот матч. Приветствую всех игроков, именно они достигли этой победы, отработав на все сто.

Порту – Ювентус – 2:1 – видео голов и обзор матча

Мы прекрасно играли и могли забить третий мяч усилиями Сержиу Оливейры. Пропущенный гол испортил настроение, игроки не заслуживали на него. Ювентус нанес только один опасный удар по воротам на 70-й минуте. Но мы говорим о чемпионе Италии, в распоряжении которого есть игроки, которых считают одними из лучших в мире. Это доказывает, что сегодня мы сыграли очень сильно", – цитирует Консейсау официальный сайт УЕФА.

К слову, Порту нанес неожиданное поражение Ювентусу (2:1). Ответный матч запланирован на 9 марта, начало в 22:00.

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