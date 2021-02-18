"Забивали ми зовсім не випадково, спрацював наш пресинг. Хлопці ідеально втілили в життя план на гру. Ми до самого кінця діяли дуже організовано, і в нападі, і в обороні. Команда заслуговує найкращих слів за цей матч. Вітаю всіх гравців, саме вони досягли цієї перемоги, відпрацювавши на все сто.

Порту – Ювентус – 2:1 – відео голів та огляд матчу

Ми чудово грали і могли забити третій м'яч зусиллями Сержіу Олівейри. Пропущений гол зіпсував настрій, гравці не заслуговували на нього. Ювентус завдав лише одного небезпечного удару по воротах на 70-й хвилині. Але ж ми говоримо про чемпіона Італії, в розпорядженні якого є гравці, яких вважають одними з найкращих в світі. Це доводить, що сьогодні ми зіграли дуже сильно", – цитує Консейсау офіційний сайт УЄФА.

До слова, Порту завдав несподіваної поразки Ювентусу (2:1). Матч-відповідь запланований на 9 березня, початок о 22:00.

Ювентус сенсаційно програв Порту – Пірло за крок від фіаско в Лізі чемпіонів