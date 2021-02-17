Порту принимает Ювентус в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Смотрите видео голов и обзор матча Порту – Ювентус.

Ювентус провалил старт встречи, уже на второй минуте игроки Порту праздновали взятие ворот.

Порту – Ювентус: онлайн-трансляция матча 1/8 финала Лиги чемпионов

В простой ситуации защитник и голкипер туринцев не поняли друг друга, чем воспользовался форвард хозяев Мехди Тареми и расстрелял ворота гостей.