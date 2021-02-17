Порту – Ювентус – видео гола
22:15 - Читати українською
Порту принимает Ювентус в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Смотрите видео голов и обзор матча Порту – Ювентус.
53' live
Ювентус провалил старт встречи, уже на второй минуте игроки Порту праздновали взятие ворот.
Порту – Ювентус: онлайн-трансляция матча 1/8 финала Лиги чемпионов
В простой ситуации защитник и голкипер туринцев не поняли друг друга, чем воспользовался форвард хозяев Мехди Тареми и расстрелял ворота гостей.
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