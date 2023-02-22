"Красные" пережили одно из самых тяжелых поражений за последнее время. В АПЛ они не только вышли из борьбы за титул английской Премьер-лиги, но и находятся на семь очков позади первой четверки. Это ставит под сомнение квалификацию в Лигу чемпионов на следующий сезон.

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Будущее Юргена Клоппа зависит от самого престижного европейского турнира. После поражения от Реала в 1/8 финала Лиги чемпионов облака над головой немецкого специалиста сгустились. Как сообщает CaughtOffside, перед встречей с мадридским клубом между владельцами Ливерпуля состоялись разговоры касаемо должности тренера. Они считают, что клубу нужно обновиться. Потенциальную замену руководство видит в Юлиане Нагельсмани.

Хотя окончательное решение по поводу будущего Клоппа еще не принято, есть предположение, что если правление Ливерпуля решит заменить тренера, ему будет предоставлена возможность уйти в отставку из уважения к тому, чего он достиг за восемь лет пребывания в команде.

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