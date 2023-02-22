"Червоні" пережили одну з найважчих поразок за останній час. В АПЛ вони не тільки вийшли з боротьби за титул англійської Прем'єр-ліги, але й наразі перебувають на сім очок поза межами першої четвірки. Це ставить під сумнів кваліфікацію до Ліги чемпіонів на наступний сезон.

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Майбутнє Юргена Клоппа залежить від найпрестижнішого європейського турніру. Після поразки від Реала в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів хмари над головою німецького фахівця згустилися. Як повідомляє CaughtOffside, перед зустріччю з мадридським клубом між власниками Ліверпуля відбулися розмови щодо посади тренера. Вони вважають, що клубу треба оновитися. Потенційну заміну керівництво бачить в Юліані Нагельсманні.

Хоча остаточне рішення щодо майбутнього Клоппа ще не ухвалено, є припущення, що якщо правління Ліверпуля вирішить замінити тренера, йому буде надана можливість піти у відставку з поваги до того, чого він досяг за вісім років перебування в команді.

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