Попов: В Шахтере Тайсон и Марлос – лидеры, а другие помогают

Главный тренер юношеской сборной Украины U-19 Сергей Попов прокомментировал поражение Шахтера в матче Лиги чемпионов против Манчестер Сити.

"Футболисты Шахтера построили игру от обороны, надеясь в первом тайме на контратаки, но они, к сожалению, не удались, поскольку в составе команды не оказалось исполнителей, которые это могли сделать. Плюс подопечные Паулу Фонсеки, как мне показалось, рассчитывали получить преимущество за счет стандартных положений, но и с этим компонентом игры у дончан не сложилось. А виной всему Манчестер Сити.

Шахтер – Манчестер Сити – 0:3 – видео голов и обзор матча

Со стороны хозяев была осторожность, они лишний раз перестраховались, ведь футболисты понимали, против кого они играют. Но опять же, из-за того, что Шахтеру не удавалось бежать в контратаку, команда очень низко садилась к воротам.

Сказалось отсутствие Тайсона и Марлоса. Будем откровенны, это два лидера в творческих действиях коллектива, которые умеют разогнать атаку, сыграть индивидуально. Остальные помогают. Поэтому играть без козырей очень сложно. Прошлый матч показал, что игра Шахтера полностью зависит от действий только этих двух футболистов", – цитирует издание Команда 1.

После 3-х туров группового этапа ЛЧ Шахтер находится на последней строчке своей группы, имея в активе 2 очка.

"Босс полузащиты скучает": вратарь Эдерсон порвал фанатов Ман Сити своим безумным поступком в матче ЛЧ против Шахтера