Попов: У Шахтарі Тайсон і Марлос – лідери, а інші допомагають

Головний тренер юнацької збірної України U-19 Сергій Попов прокоментував поразку Шахтаря у матчі Ліги чемпіонів проти Манчестер Сіті.

"Футболісти Шахтаря збудували гру від оборони, сподіваючись в першому таймі на контратаки, але вони, на жаль, не вдались, оскільки в складі команди не виявилося виконавців, які б це могли зробити. Плюс підопічні Паулу Фонсеки, як мені здалося, розраховували отримати перевагу за рахунок стандартних положень, але і з цим компонентом гри у донеччан не склалося. А виною всьому Манчестер Сіті.

Шахтар – Манчестер Сіті – 0:3 – відео голів та огляд матчу

З боку господарів була обережність, вони зайвий раз перестрахувалися, адже футболісти розуміли, проти кого вони грають. Але знову ж таки, через те, що Шахтарю не вдавалося втікати в контратаку, команда дуже низько сідала до воріт.

Позначилася відсутність Тайсона і Марлоса. Будемо відверті, це два лідери в творчих діях колективу, які вміють розігнати атаку, зіграти індивідуально. Решта допомагають. Тому грати без козирів дуже складно. Минулий матч показав, що гра Шахтаря повністю залежить від дій тільки цих двох футболістів", – цитує видання Команда 1.

Після 3-х турів групового етапу ЛЧ Шахтар знаходиться на останній сходинці своєї групи, маючи в активі 2 очки.

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