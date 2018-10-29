"Босс полузащиты скучает": вратарь Эдерсон порвал фанатов Ман Сити своим безумным поступком в матче ЛЧ против Шахтера

Голкипер сборной Бразилии поразил своим походом в центр поля во время матча Лиги чемпионов, в котором Манчестер Сити разгромил Шахтер.
Первая победа английской команды на поле "горняков" далась неожиданно легко. Шахтер уступил Манчестер Сити в родных стенах с разгромным счетом. Такого с Паулу Фонсекой во главе украинского клуба еще не случалось. В матче состоялся один курьезный момент, который очень понравился фанатам команды Гвардиолы. Вратарь Сити Эдерсон, находясь почти без работы (всего 2 сейва за матч!), внезапно выбежал почти в центр поля. Стиль Нойера мог обернуться неприятностями для гостей, но он же и исправил свою ошибку, безупречно сыграв в отборе.
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"Голкиперу, пожалуй, стало немного скучно, и он решил организовать собственную развлекательную программу в этот спокойный вечер в Харькове. Эдерсон был занят гораздо меньше, чем его партнеры в атаке. Возможно, это объясняет момент его блестящего безумия", – пишет Manchester Evening News. Он еще раз показал свое желание играть в поле, действовал не очень осмотрительно, но порадовал фанатов, которым понравилась его жажда помочь команда даже тогда, когда все решено.
"Эдерсон играет центрального полузащитника. Я обожаю моего голкипера".
"Лукаку очень занят, играя на левом фланге защиты против Ювентуса. Эдерсон руководит в полузащите. Уровень ЛЧ".
"Позвольте Эдерсону играть впереди Гвардиолы".
"Думаю, Эдерсону моментами просто становилось скучно".
"Эдерсон настолько хочет принять участие, что бежит к центру поля"
"Хочу увидеть, как Пеп преподает мастер-класс и ставит Эдерсона на позицию нападающего".
Тайна разгадана. У бразильского вратаря уже есть голевой пас, он хотел повторить
С него просто было достаточно этого стояния.
Он пытался поймать Шахтер в офсайдную ловушку?
"Они медленно готовят, но я могу подождать".
"Забудьте о голливудских сейвах Де Хеа. Дайте мне посмотреть на Эдерсона в центре поля в какой-то день".
Навстречу приключениям.
"Серьезно, я мог бы начать организовывать благотворительные мероприятия в течение 90 минут. На следующей неделе я буду сидеть в ванне с фасолью".
Когда надо было, он не забыл и спасти Манчестер Сити.
"Если вам нужна еще одна причина любить Эдерсона".
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