"Босс полузащиты скучает": вратарь Эдерсон порвал фанатов Ман Сити своим безумным поступком в матче ЛЧ против Шахтера

Голкипер сборной Бразилии поразил своим походом в центр поля во время матча Лиги чемпионов, в котором Манчестер Сити разгромил Шахтер.

Первая победа английской команды на поле "горняков" далась неожиданно легко. Шахтер уступил Манчестер Сити в родных стенах с разгромным счетом. Такого с Паулу Фонсекой во главе украинского клуба еще не случалось. В матче состоялся один курьезный момент, который очень понравился фанатам команды Гвардиолы. Вратарь Сити Эдерсон, находясь почти без работы (всего 2 сейва за матч!), внезапно выбежал почти в центр поля. Стиль Нойера мог обернуться неприятностями для гостей, но он же и исправил свою ошибку, безупречно сыграв в отборе.

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"Голкиперу, пожалуй, стало немного скучно, и он решил организовать собственную развлекательную программу в этот спокойный вечер в Харькове. Эдерсон был занят гораздо меньше, чем его партнеры в атаке. Возможно, это объясняет момент его блестящего безумия", – пишет Manchester Evening News. Он еще раз показал свое желание играть в поле, действовал не очень осмотрительно, но порадовал фанатов, которым понравилась его жажда помочь команда даже тогда, когда все решено.

"Эдерсон играет центрального полузащитника. Я обожаю моего голкипера".

"Лукаку очень занят, играя на левом фланге защиты против Ювентуса. Эдерсон руководит в полузащите. Уровень ЛЧ".

Lukaku busy playing left back for Juventus meanwhile Ederson outchea bossing in midfield for city...

Levels#ChampionsLeague pic.twitter.com/90qYNXSKci — Minor Lazer ? (@justtryarnold) 24 жовтня 2018 р.

"Позвольте Эдерсону играть впереди Гвардиолы".

Let Ederson play upfront Pep — Louise Smith ?????? (@LoupySmith) 23 жовтня 2018 р.

"Думаю, Эдерсону моментами просто становилось скучно".

I think Ederson just gets bored sometimes — SR (@Blissistheone) 23 жовтня 2018 р.

"Эдерсон настолько хочет принять участие, что бежит к центру поля"

EDERSON WANTS TO GET INVOLVED SO MUCH HES ON THE HALF WAY LINE! — Alex (@alexjwedwards) 23 жовтня 2018 р.

"Хочу увидеть, как Пеп преподает мастер-класс и ставит Эдерсона на позицию нападающего".

Watch pep do a masterclass and start ederson as a striker next game — Luke (@SaneSZN19) 24 жовтня 2018 р.

Тайна разгадана. У бразильского вратаря уже есть голевой пас, он хотел повторить

С него просто было достаточно этого стояния.

Он пытался поймать Шахтер в офсайдную ловушку?

Offside trap? — Neil Jennings (@neildjennings84) 23 жовтня 2018 р.

"Они медленно готовят, но я могу подождать".

It's a slow cook, but I can wait.

pic.twitter.com/jiicoeiKdY — Bored Ederson (@BoredEderson) 23 жовтня 2018 р.

"Забудьте о голливудских сейвах Де Хеа. Дайте мне посмотреть на Эдерсона в центре поля в какой-то день".

Forget about De Gea and his Hollywood saves. Give me Ederson in centre mid any day. pic.twitter.com/1I0aTdMRzn — ella (@ellatrow) 23 жовтня 2018 р.

Навстречу приключениям.

"Серьезно, я мог бы начать организовывать благотворительные мероприятия в течение 90 минут. На следующей неделе я буду сидеть в ванне с фасолью".

Normal service tonight, seriously I might start doing some charity events over the 90 minutes. Next week I'll sit in a bath of beans. — Bored Ederson (@BoredEderson) 23 жовтня 2018 р.

Когда надо было, он не забыл и спасти Манчестер Сити.

Ederson at the last minute of the game pic.twitter.com/Og6xOvucXT — Benjamin Nwogu (@chibenho) 23 жовтня 2018 р.

"Если вам нужна еще одна причина любить Эдерсона".

As if you needed another reason to love Ederson #mcfc https://t.co/NdWUDrsLOf — Manchester City News (@ManCityMEN) 24 жовтня 2018 р.

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