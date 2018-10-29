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"Босс полузащиты скучает": вратарь Эдерсон порвал фанатов Ман Сити своим безумным поступком в матче ЛЧ против Шахтера

24 октября 16:39 2041 Читати українською
"Босс полузащиты скучает": вратарь Эдерсон порвал фанатов Ман Сити своим безумным поступком в матче ЛЧ против Шахтера
Эдерсон в матче Лиги чемпионов Шахтер – Манчестер Сити

Голкипер сборной Бразилии поразил своим походом в центр поля во время матча Лиги чемпионов, в котором Манчестер Сити разгромил Шахтер.

Первая победа английской команды на поле "горняков" далась неожиданно легко. Шахтер уступил Манчестер Сити в родных стенах с разгромным счетом. Такого с Паулу Фонсекой во главе украинского клуба еще не случалось. В матче состоялся один курьезный момент, который очень понравился фанатам команды Гвардиолы. Вратарь Сити Эдерсон, находясь почти без работы (всего 2 сейва за матч!), внезапно выбежал почти в центр поля. Стиль Нойера мог обернуться неприятностями для гостей, но он же и исправил свою ошибку, безупречно сыграв в отборе.

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"Голкиперу, пожалуй, стало немного скучно, и он решил организовать собственную развлекательную программу в этот спокойный вечер в Харькове. Эдерсон был занят гораздо меньше, чем его партнеры в атаке. Возможно, это объясняет момент его блестящего безумия", – пишет Manchester Evening News. Он еще раз показал свое желание играть в поле, действовал не очень осмотрительно, но порадовал фанатов, которым понравилась его жажда помочь команда даже тогда, когда все решено.

"Эдерсон играет центрального полузащитника. Я обожаю моего голкипера".

"Лукаку очень занят, играя на левом фланге защиты против Ювентуса. Эдерсон руководит в полузащите. Уровень ЛЧ".

"Позвольте Эдерсону играть впереди Гвардиолы".

"Думаю, Эдерсону моментами просто становилось скучно".

"Эдерсон настолько хочет принять участие, что бежит к центру поля"

"Хочу увидеть, как Пеп преподает мастер-класс и ставит Эдерсона на позицию нападающего".

Тайна разгадана. У бразильского вратаря уже есть голевой пас, он хотел повторить

С него просто было достаточно этого стояния.

Он пытался поймать Шахтер в офсайдную ловушку?

"Они медленно готовят, но я могу подождать".

"Забудьте о голливудских сейвах Де Хеа. Дайте мне посмотреть на Эдерсона в центре поля в какой-то день".

Навстречу приключениям.

"Серьезно, я мог бы начать организовывать благотворительные мероприятия в течение 90 минут. На следующей неделе я буду сидеть в ванне с фасолью".

Когда надо было, он не забыл и спасти Манчестер Сити.

"Если вам нужна еще одна причина любить Эдерсона".

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Лига чемпионов3 турМеталлист (Харьков)

Шахтер - Манчестер Сити: Вторник 23 октября 2018

Шахтер
Матч окончен
0 : 3
Манчестер Сити
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