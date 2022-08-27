Тренерский состав УПЛ этого сезона – один из самых интересных за последнее десятилетие. Здесь и опытный Мирча Луческу, и харизматичный Виктор Скрипник, и непредсказуемый ван Леувен. Глобальный вызов также предстал перед Игорем Йовичевичем. Во Львове будут работать два белорусских наставника, которые традиционно получали хорошую прессу – Олег Дулуб и Леонид Кучук.

Parimatch Ukraine прилагает усилия, чтобы футбол в нашей стране двигался вперед, даже в таких тяжелых условиях. Компания продолжает поддержку клубов УПЛ и планирует с Шахтером, Днепром-1, Черноморцем и Львовом реализацию важных проектов.



Кроме того, бренд продолжает поддержку Вооруженных Сил Украины. Помощь Parimatch Ukraine ВСУ и украинцам уже достигла почти 300 млн гривен. Компания будет продолжать помогать бороться за победу свободной нации.

В обойме нынешней Премьер-лиги также и self-made тренеры: Юрий Гура, Сергей Лавриненко и Юрий Вирт. Интересно, каким будет первый серьезный опыт у молодого Александра Кучера и справится ли с непростой задачей сохранить Минай в элите Владимир Шаран. А вишенкой на торте этого тренерского разнообразия стало возвращение домой Романа Григорчука и Юрия Вернидуба. Камбек "человека, победившего Реал" вообще оказался красивой историей, достойной экранизации.

И словом, и делом

В то время, пока кто-то пытается выехать из Украины в безопасное место, ты возвращаешься туда, покидая при этом свою работу. Поступок Юрия Вернидуба стал одним из самых ярких моментов украинского военного футбола.

Вернидуб на тренировке / фото ФК Кривбасс

Собственно, Юрий Николаевич никогда не скрывал своего патриотизма и еще задолго до 24 февраля очертил простые истины: Россия – агрессор, а футбол – не вне политики. Просто именно в тот момент, когда страна нуждалась в волевых и смелых действиях, Вернидуб вернулся и вступил в ряды ВСУ. Символизм и значение этого поступка сложно переоценить. Уже без главного тренера Шериф по инерции и накату завоевал очередные золотые награды в молдавском первенстве.

Бесспорно, у Юрия Вернидуба нет чрезвычайных армейских навыков. Очевидно, он не является самым искусным украинским воином. Однако представьте на минутку, что рядом с вами в казарме находится человек, за триумфом которого на "Сантьяго Бернабеу" вы недавно наблюдали по телевизору. Как минимум это возможность отвлечься от всех ужасов войны и ценный моральный аспект.

Юрий Вернидуб / ФК Кривбасс

Новый вызов

Победа над лучшим клубом Европы за штурвалом тираспольского Шерифа – безусловно, выдающаяся строчка в тренерском резюме. Однако все мы знаем Юрия Вернидуба как максималиста. Вместе с Шерифом он выиграл в Молдове все, что только можно, и вывел тираспольцев на максимально высокий уровень за все 26 лет существования клуба. Это значит, что пора двигаться дальше.

Трудно прогнозировать, как бы развивалась тренерская карьера Вернидуба, если бы не российское полномасштабное вторжение. Однако шаг вверх напрашивался и украинский наставник должен был его сделать.

Кривбасс – молодой и амбициозный проект, имеющий давнюю историю. Криворожцы входят в десятку украинских клубов по значимости своих достижений: две бронзы и финал Кубка Украины. С тех пор прошло 20 лет, однако Вернидуб, похоже, получил абсолютное доверие и карт-бланш от руководства. В таких условиях работать на результат ощутимо легче. Почему бы не повторить успех Кривбасса конца 90-х?

Перестройка

Официально Юрий Вернидуб стал главным тренером Кривбасса в конце июня. За два месяца новый тренер успел кардинально изменить состав. Большинство футболистов, в прошлом сезоне добывавших путевку в УПЛ, покинули Кривой Рог (в общей сложности клуб объявил об уходе 18 исполнителей). С одной стороны, это большой риск. Новый тренерский штаб загоняет себя в ситуацию, когда времени на построение команды нет, а требование давать результат откладывать не собираются.

В то же время позитив таких кардинальных перемен – Вернидуб четко осознает свои действия и выстраивает каркас будущего Кривбасса на свой манер. К тому же несколько новичков хорошо знакомы Юрию Николаевичу (сына Виталия Вернидуба он тренировал в Заре, как и Дмитрия Хомченовского и Евгения Опанасенко). А входные трансферы Банады, Сарнавского и Якимца однозначно являются качественным усилением.

Но этим летом Кривбасс подписывал не только ребят с опытом. У Юрия Вернидуба будет возможность поработать над развитием молодежи. Особенно интересно, как проявят себя в Кривбассе талант из Динамо 19-летний Назар Волошин и 21-летний Владислав Семотюк из Прикарпатья.

Проваленная премьера

Первый тур УПЛ запомнился скорее скандалами, чем содержательной игрой. Со знаком "минус" проявил себя и Юрий Вернидуб. Дело не только в том, что его Кривбасс стартовал с поражения Колосу (0:1). Делать дальновидные выводы на основе одного матча – вещь неблагодарная. Расстроило другое.

Радость футболистов Колоса / фото ФК Колос

Вернидуб очень болезненно реагировал чуть ли не на каждый свисток главного арбитра и неоднократно вступал в словесные перепалки. Все завершилось ожидаемо и справедливо – Юрий Николаевич за чрезмерные эмоции увидел перед собой красную карточку и вынужден был покинуть техническую зону. Как бы там ни было, главное сделать правильные выводы из этой истории и двигаться дальше.

Воскресный экзамен

Впереди у Вернидуба и компании серьезное испытание. В воскресенье криворожцы встретятся с Шахтером. Юрия Николаевича не будет на тренерской скамейке Кривбасса, однако это не может служить оправданием.

Parimatch Ukraine фаворитом противостояния считает "горняков" – 1,41. Коэффициент на победу Кривбасса – 7,10, ничья – 4,90.

Вместе с тем статус андердога – это всегда возможность сделать сюрприз и подготовить неожиданность. А в таких умениях Юрия Вернидуба и его подопечных сомневаться не приходится. Хотя для Кривбасса и его тренера первостепенное значение имеет другое – успешный результат на длинной дистанции.