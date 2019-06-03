Полиция Мадрида арестовала потерянного фаната Ливерпуля

Болельщик Ливерпуля, который потерялся в Мадриде, был арестован за нападение на полицейского.

Сегодня, 3 июня, в Мадриде в 10:30 по местному времени арестовали болельщика Ливерпуля Маколи Негус за нападение на сотрудника правоохранительных органов, сообщает Mirror. Они нашли его, когда тот лежал на улице в нетрезвом состоянии.

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Арестованным оказался фанат, который потерялся в столице Испании после финала Лиги чемпионов Тоттенхэм – Ливерпуль (0:2) и его разыскивала его семья. Он улетел с отцом в Мадрид, где был в фан-зоне, но затем потерялся во время послематчевого празднования.

Ливерпуль выиграл Лигу чемпионов впервые с 2005 года. Теперь у мерсисайдцев всего 6 триумфов в главном клубном турнире Европы.

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