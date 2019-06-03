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Поліція Мадрида заарештувала загубленого фаната Ліверпуля

16:08 333 Читать на русском
Поліція Мадрида заарештувала загубленого фаната Ліверпуля
Маколі Негус / Даррен Негус

Вболівальник Ліверпуля, який загубився в Мадриді, був заарештований за напад на поліцейського.

 
Мохамед Салах 2’
Дівок Оріджі 87’
2’ Мохамед Салах
87’ Дівок Оріджі

Сьогодні, 3 червня, у Мадриді о 10:30 за місцевим часом заарештували вболівальника Ліверпуля Маколі Негуса за напад на працівника правоохоронних органів, повідомляє Mirror. Вони знайшли його, коли той лежав на вулиці у нетверезому стані.

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Заарештованим виявився фанат, який загубився в столиці Іспанії після фіналу Ліги чемпіонів Тоттенхем – Ліверпуль (0:2) і його розшукувала його родина. Він полетів з батьком у Мадрид, де був у фан-зоні, але потім загубився під час післяматчевого святкування.

Ліверпуль виграв Лігу чемпіонів вперше з 2005 року. Тепер у мерсисайдців загалом 6 тріумфів у головному клубному турнірі Європи.

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футбольні фанати Тоттенхем - Ліверпуль Ліверпуль Ліверпуль Ліга чемпіонів
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