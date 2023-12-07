УЕФА презентовал видео о Шахтере под названием "Дом вдали от дома". Сначала взял слово Тарас Степаненко, который объяснил трудности, через которые команда проходит уже 9 лет из-за войны.

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"Никто не имеет такого опыта, как Шахтер. Команда из региона, где много промышленности, шахт, где люди знают, что такое тяжелый труд. Этот дух и есть дух Шахтера. Это все передается из поколения в поколение, ребята это чувствуют.

Тем более после 2014 года. Мы переехали из Донецка, играли по всей территории Украины, на разных стадионах. Сейчас вообще играем в Европе, потому что нет возможности в Украине.

Этот сезон начался немного сумбурно. По ходу сезона сменился тренер, что в Шахтере бывает очень редко. Новый тренер приехал перед выездной игрой с Барселоной. Я представляю, как ему было тяжело", – говорит Тарас Степаненко.

Репортеры УЕФА показывают кадры матчей против Барселоны и Антверпена, сопровождая их комментариями наставника.

"Это напоминало американские горки. Все произошло за 2-3 дня. Было нелегко. Для команды новый тренер – это всегда шок. Я полетел в Барселону, чтобы встретиться с представителями клуба. На следующий день подписал контракт.

Атмосфера в команде была не лучшая. Нужно работать с людьми, разделенными от своих семей и друзей, их близкие разбросаны по всей планете. Это тяжело психологически, но они держатся профессионалами.

Очевидно, что в домашнем матче с Барселоной мы доминировали большую часть времени. Не сбавляли темп. Мы полностью заслужили победу, героическую победу. Победа – это не все, что нужно. Но без победы ничего не будет.

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В поединке с Антверпеном я хотел увидеть от футболистов максимальную самоотдачу. Я хотел, чтобы команда строила атаки из глубины, контролировала мяч, включала прессинг. Хочу, чтобы мы рисковали, давили на соперника и показывали свое желание победить", – говорит Марино Пушич.

УЕФА показывает видео из раздевалки Шахтера, на которых Пушич пытается подбадривать своих футболистов на ломаном украинском: "Друг за друга. Покажемо зуби і емоції".

Далее боснийский хорват переходит на английский и продолжает: "Сражайтесь друг за друга. Сражайтесь за ваш народ. Сражайтесь за вашу страну. И покажите им свой дух. Это самое главное".

Здесь только отрывок. Полный сюжет можно посмотреть на официальном сайте УЕФА по этой ссылке.